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أوقاف غزة تنفذ أنشطة متنوعة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

22 آذار / مارس 2023 01:55

أوقاف غزة تنفذ أنشطة متنوعة استعدادًا لشهر رمضان المبارك
أوقاف غزة تنفذ أنشطة متنوعة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

غزة- وكالة الرأي
نفّذ قسم الدعوة والإرشاد في مديرية أوقاف غزة سلسلة أنشطة دعوية، تخلّلها لقاء بعنوان (تسامح وتصافح)، وملتقى في ساحة الجندي المجهول بعنوان (رمضان أقبل يا سعادة قلوبنا)، إلى جانب إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

بدوره أكّد مدير المديرية م. محمد أبو سعدة على أهمية حضور الدعاة والخطباء في الميادين والساحات العامة؛ بهدف إعلاء كلمة الله، ونشر تعاليم ديننا الحنيف على نطاق واسع، منوهًا بأن المسلم ينبغي أن يبادر بتعزيز العلاقات الاجتماعية، وتصفية القلوب، وتعظيم حب الله؛ استعدادًا للشهر الكريم.

وأشاد بجهود الدعاة والخطباء المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين، وإحياء الثقافة الدينية.

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