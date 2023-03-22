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الدفاع المدني ينظم جولة على المطاعم استعدادًا لرمضان

22 آذار / مارس 2023 05:32

الدفاع المدني ينظم جولة على المطاعم استعدادًا لرمضان
الدفاع المدني ينظم جولة على المطاعم استعدادًا لرمضان

غزة-الرأي:

نظم جهاز الدفاع المدني، جولة ميدانية تفقدية على مطاعم ومخابز بغزة، وذلك استعدادًا لشهر رمضان.

وقال مدير العمليات المركزية في الدفاع المدني، رائد الدهشان وكالة الرأي: "قمنا بهذه ااجولة الميدانية حتى نتابع مع الإدارات المتخصصة بما يلزم متابعة الأمور الفنية داخل هذه المطاعم  لأن الجميع يعلم أنه في شهر رمضان تكون هناك ازدحامات على بعض المطاعم والمخابز".

وأشار الدهشان إلى أن الجولة هدفت إلى تحفيز أصحاب المطاعم والمخابز على اخذ إجراءات الوقاية والسلامة والمتابعة حتى يكون شهر أمن ومستقر.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة في جهاز الدفاع المدني، د. محمد المغير، لوكالة الرأي: "تسعى المديرية العامة للدفاع المدني من خلال هذه الجولة إلى إعادة تطوير إجراءات التوعية والسلامة للعاملين وأصحاب المصالح الاقتصادية والتجارية".

وأكد أن الجولة تهدف إلى وضع العديد من التوجهات التي تساهم في ضبط السلامة والإجراءات التشغيلية ضمن عملية التشغيل في شهر رمضان

ورحب المدير الإداري في مخبز العائلات أيمن دهمان، بالجولة، وقال: "إحنا بنحب يكون عنا إجراءات السلامة كاملة وذلك حفاظًا على أرواح الموظفين والمواطنين".

من جانبه قال مدير مطعم مهران فوزي الميدنة: "نأخذ دايمًا إجراءات السلامة من جهاز الدفاع المدني فهي دوما حريصة على تأدية الواجب الوطني تجاه المنظومة التجارية في قطاع غزة".

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