طب الطوارئ بالصحة يختتم التدريب على بروتوكولات إدارة الإصابات الجماعية

غزة - وكالة الرأي

اختتمت دائرة طب الطوارئ في الإدارة العامة للمستشفيات سلسلة من ورش العمل للتدريب على البروتوكولات المعتمدة في وزارة الصحة لإدارة الإصابات الجماعية (MCM) في أقسام الطوارئ بدعم من منظمة الصحة العالمية.

واستهدفت ورش العمل 170 متدرب من المستوى الميداني من أطباء وتمريض واداريين وأمن المستشفيات شملت سبعة مستشفيات في وزارة الصحة وهي مجمع الشفاء وناصر والأوروبي والأقصى والإندونيسي وبيت حانون وأبو يوسف النجار.

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع إدارة الإصابات الجماعية في أقسام الطوارئ وضمن برنامج تدريبي شمل جميع الفئات المشاركة في تنفيذ خطط طوارئ المستشفيات.

وفى السياق، أوضح د.محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات، أن هذه التدريبات على البروتوكولات التي أوصت بها أكاديمية منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع مشترك بين وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، تهدف الى توحيد مفاهيم إدارة الإصابات الجماعية (MCM) ورفع جهوزية أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة وفق معايير عالمية قابلة للتطبيق في المجتمعات الهشة المعرضة بشكل متكرر لحالات الطوارئ والحوادث التي ينتج عنها اعداد كبيرة من الإصابات.



ولفت الى أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية قد أنهت العام الماضي المرحلة الأولى من التدريبات على هذه البروتوكولات والتي استهدفت الفئات الإشرافية والإدارية العليا في المستشفيات المذكورة والإدارات ذات العلاقة في وزارة الصحة.

ووجه مدير طب الطوارئ شكره لمنظمة الصحة العالمية على كافة الجهود والتدخلات التي تقوم بها المنظمة لدعم منظومة الطوارئ في الوزارة وعلى هذه التدريبات على وجه الخصوص لما لها الأثر الكبير على تحسين وتجويد الخدمة في أقسام الطوارئ خاصة وقت حالات الطوارئ القصوى.