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مدرسة البراق الأساسية"أ" تحتفل باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

23 آذار / مارس 2023 11:30

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غزة- وكالة الرأي
إحتفلت مدرسة البراق الأساسية" أ" باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، جاء ذلك خلال فعالية نظمتها على أرض المدرسة تخللها افتتاح معرضاً علمياً صحياً.

وكان ذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ورئيس قسم الصحة المدرسية وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية إضافة الى مديرة المدرسة أ.لميس المصري ولفيف من أولياء الأمور ومعلمات المدرسة.

وفي كلمته شكر أ.حمدي الدلو مدرسة البراق أ على هذه الاحتفالية والمعرض الجميل، الذي يهدف إلى توعية فئة حساسة من الطلاب من خلال التثقيف والسلوكيات الصحية الصحيحة في المحافظة على صحة الفم والأسنان. 

وأكد مدير التعليم أن المديرية والوزارة تولي اهتماماً كبير لإحياء هذه الفعاليات الصحية التي تساعد الطلاب في المحافظة على صحتهم وأجسامهم بالشكل السليم.

وفي كلمتها رحبت مديرة المدرسة بالضيوف جميعاً، منوهة إلى أن المدرسة عملت جاهدة من أجل توعية الطلاب على ضرورة المحافظة على صحة الفم والأسنان الذي هو مركز استقبال جميع ما يدخل للجسم، وقدمت أ.المصري الشكر لطاقم الصحة المدرسية في المدرسة وجميع المعلمات والطالبات على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذه الفعالية والمعرض الصحي.

وتجول وفد مديرية التربية في أقسام المعرض الذي ضم العديد من الجوانب الصحية، معرباً عن إعجابه الكبير بإنجاز الطالبات داعيا إياهن لمواصلة رحلة التميز والإبداع.
وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والمسرح الهادف لتوعية الطالبات.

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