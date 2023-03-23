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"الأوقاف" توزّع 1700 طرد غذائي على الأسر المحتاجة

23 آذار / مارس 2023 11:54

الزكاة بالأوقاف توزّع 1700 طرد غذائي للأسر المحتاجة
الزكاة بالأوقاف توزّع 1700 طرد غذائي للأسر المحتاجة

غزة- وكالة الرأي

وزّعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 1700 طرد غذائي على الأسر المتعففة موزّعة على محافظات غزة بتكلفة 204,000 شيكل، وبتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم، أن إدارته بصدد تنفيذ مشاريع جديدة على مدار شهر رمضان المبارك؛ لتوفير احتياجات الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن عملية جمع المعلومات حول الأسر المتعففة تأتي من خلال منظومة لجان الزكاة المنتشرة عبر محافظات قطاع غزة، ويتم تسليمهم من خلالها أيضًا.

يذكر أن إجمالي ما تم توزيعه حتى هذه اللحظة هو 4800 طرد، موزّعين على جميع محافظات قطاع غزة.

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