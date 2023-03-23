أوقاف رفح تنفّذ مشروع سرد ثلاثة أجزاء على جلسة واحدة

غزة - وكالة الرأي

نفّذت مديرية أوقاف رفح مشروع سرد ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على جلسة واحدة، بمشاركة 80 طالبة من حلقات التحفيظ وديوان الحفاظ في المحافظة، بمشاركة مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس قسم العمل النسائي أ. زمزم زعرب.

بدوره أكّد أبو عامر،أن الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بملف القرآن الكريم، منوهًا بأن الحافظات انتقلن إلى مرحلة متقدمة من الحفظ المُتقن، ليصبح ثقافة ومجالًا للتنافس، داعيًا إلى ضرورة العمل على سرد القرآن الكريم كاملًا على جلسة واحدة نهاية هذا العام.

من جهتها، أشارت زعرب إلى أن المحفظات المنتشرات في المساجد يبذلن جهدًا كبيرًا؛ لتخريج طالبات حافظات لكتاب الله، يسردن كتاب الله على جلسة واحدة.