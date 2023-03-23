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مدير عام الشرطة يلتقي بوجهاء ومخاتير خانيونس

23 آذار / مارس 2023 12:02

مدير عام الشرطة يلتقي بوجهاء ومخاتير خانيونس
مدير عام الشرطة يلتقي بوجهاء ومخاتير خانيونس

خانيونس- وكالة الرأي

التقى مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح بعدد من الوجهاء والمخاتير والأعيان بمحافظة خانيونس، في إطار تعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع، وتعزيز السلم والأمن المجتمعي.    
  
 وحضر اللقاء اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية، والعميد علي القدرة مدير شرطة محافظة خان يونس، والمهندس علاء البطة رئيس بلدية خان يونس، والشيخ طارق الأسطل رئيس لجنة الاصلاح التابعة لرابطة علماء فلسطين، والأستاذ حمدان النجار مدير شؤون الإصلاح والعشائر في محافظة خان يونس، ولفيف من القيادات الوطنية والمجتمعية.

وخلال كلمةٍ له، أكد اللواء صلاح أن الشرطة ماضية في نهج تعزيز التواصل مع جميع مكونات المجتمع، وفتح قنوات اتصال وتواصل مع كافة اللجان التي ترعى قضايا الصلح العشائري وتسعى للحافظ على الروابط الاجتماعية. 

وشدّد على أن الشرطة تعمل بحزم وبخطى ثابتة لضبط الأمن بين أبناء شعبنا، من خلال العديد من الاجراءات والتعليمات التي تُتيح مجالًا لعمل رجال الاصلاح وتعزيز موقفهم في إصلاح ذات البين، بما لا يتعارض مع الشرع والقانون وبما يحفظ الحقوق.

من جهته، أثنى الشيخ الأسطل على دور الشرطة في حفظ الأمن ورعاية مصالح المواطنين، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع رجال الاصلاح والمخاتير بقيادة شرطة خان يونس وكافة المراكز.

 وأوضح أن المخاتير والوجهاء يقومون بدور مهم وحيوي مساندًا لدور الشرطة في إنفاذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي، واستتباب الأمن والطمأنينة بين أبناء شعبنا.

وتخلل اللقاء طرح ومناقشة عددًا من القضايا المجتمعية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مراكز الشرطة ولجان الإصلاح؛ بما يساهم في إنهاء وحل الخلافات بين المواطنين واحترام سيادة القانون.

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