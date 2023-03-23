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التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع مركز هولست الثقافي

23 آذار / مارس 2023 12:15

التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع مركز هولست الثقافي
التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع مركز هولست الثقافي

غزة - وكالة الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية  مركز هولست الثقافي .

وضم الوفد ضم كلا من  أ. أحمد العبادلة مدير دائرة المسنين في وزارة التنمية و أ. صلاح العمصي رئيس قسم الرعاية الداخلية، وكان في استقبال الوفد كل من أ. اسامه العلول مدير التنفيذي للمركز.

واستعراض الوفد أنشطة الوزارة في مجال دعم كبار السن وتوفير خدمات تليق بهذه المرحلة العمرية، وبحث إمكانية تعزيز وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة لهم. 

كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات واستمرار اللقاءات  بين الطرفين، بهدف تجسيد التعاون المشترك بين الجانبين بما يضمن الارتقاء إلى تلبية احتياجات الأشخاص كبار السن.

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