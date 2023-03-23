المالية تعلن تسديد رسوم طلاب جامعتي الإسراء وفلسطين من المستحقات

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الإسراء من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت المالية أن المستفيد من التسجيل الموظف نفسه أو أحد أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة، أخ، أخت).

وأفادت الوزارة أن قيمة التسجيل لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط 300 شيكل، بشرط أن يكون مسجلاً بالحد الأدنى المطلوب من طرف الجامعة 12 ساعة.

وبينت أن قيمة الرسوم لطلبة الدراسات العليا سيكون بمبلغ محدد من الجامعة، بشرط أن يكون الطالب مسجلاً بالحد الأدنى المطلوب من طرف الجامعة (9 ساعات) ولا يشمل رسوم الرسالة، مع التأكيد أن الأولوية لمن يسجل أولاً.

وسيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس، وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

كما أعلنت وزارة المالية عن تمديد التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني، حتى يوم الأحد المقبل بتاريخ 2023/03/26.

ونوهت إلى أنه تم السماح بتسديد 1300 شيكل من المستحقات لرسوم رسالة الماجستير، لمرة واحدة فقط.