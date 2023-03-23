وزارة التنمية تستقبل وفداً من مركز ابن سينا الشبابي

غزة- وكالة الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في مركز تكمين المرأة في شمال غزة، وفداً من مركز ابن سينا، و كان في استقبالهم مدير مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا أ. صابرين أبوعمرة .

ورحبت أبو عمرة بالوفد الزائر ممثل في أ. عوني الكفارنة، مبينة أهم البرامج والنشاطات داخل المركز ومنها برنامج محو الأمية ووحدة النادي النسوي والوحدة الاستشارية والوحدة الاقتصادية ، والتي تتضمن دورات مختلفة التطريز والخياطة والصور والتصنيع الغذائي والتجميل وصناعة المنظفات.

وأوضحت أنه يوجد مدربات ذو كفاءة عالية وأيضا هناك وحدة خاصة بالمكتبة والطفل حيث تهتم بتنمية مهارات الطفل وتعليمه والرعاية والدعم النفسي والترفيهي.

وفي حديثه ذكر أ. عوني الكفارنة أن هدف الزيارة بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهما والتأكيد علي التواصل الدائم وتنفيذ البرامج المشتركة التي تخص النساء وخاصة دورات التمكين الاقتصادي .

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق من كلا الطرفين علي التعاون والعمل الخيري والإنساني وتطوير بعض البرامج التي تخدم المرأة