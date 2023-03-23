وفاة مواطن وزوجته اختناقًا إثر تسرب غاز بمدينة غزة

غزة - وكالة الرأي:

توفي، اليوم الخميس، مواطن وزوجته اختناقاً إثر تسرب غاز من جهاز تسخين مياه داخل شقتهما في حي النصر بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية عقيد أيمن البطنيجي، إن الأجهزة المختصة تتابع إجراءاتها بالخصوص.