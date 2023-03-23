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وحدة شؤون القدس بالأوقاف تفتتح معرض معالم مقدسيّة

23 آذار / مارس 2023 12:49

وحدة شؤون القدس بالأوقاف تفتتح معرض معالم مقدسيّة
وحدة شؤون القدس بالأوقاف تفتتح معرض معالم مقدسيّة

غزة - وكالة الرأي

افتتحت وحدة شؤون القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة معرض (معالم مقدسيّة)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور مديرة دائرة التوثيق والإصدارات أ. إيمان عرفات، ومنسّق المعرض د. فيصل مزيد، ومساعد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أ. عبد السلام هنية.

بدورها أكّدت عرفات على أهمية المعرض في توعية الجيل حول المعالم المقدسيّة في المدينة المقدّسة، والتعريف بها من خلال الخرائط والصور والأكلات التراثيّة، وطبيعة الحياة التي يعيشونها، منوّهةً بأنّ المعرض يستهدف فئات مختلفة من أبناء شعبنا.

من جهته، أشار مزيد إلى أنّ تنفيذ المعارض والأنشطة المتعلقة بالقدس يُمثّل دلالة واضحة على رمزيّة المسجد الأقصى، وأنّ محاولات طمس الاحتلال للمعالم الإسلاميّة في القدس فاشلة، لافتًا إلى ضرورة تربية الجيل وتوعيته؛ ليكمل طريق الدفاع والنصرة عن مسرى رسول الله.

من جانبه، أشاد هنية بجهود وحدة القدس في وزارة الأوقاف المبذولة في إحياء الثقافة المقدسيّة وتعزيزها في نفوس الأجيال، مبديًا استعداده للتعاون المستمر مع الأوقاف، من خلال دعم الفعاليات المتعلقة بالقدس والأقصى.

وفي ذات السياق افتتحت الوحدة معرض (معالم مقدسيّة)، بالتعاون مع مديريّة التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى في مدرسة العروبة الثانوية للبنات، بحضور منسّق المعرض د. فيصل مزيد، ونائب مدير التربية والتعليم أ. ناصر السدودي

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