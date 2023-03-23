"هنية": "إطلاق حملة (1000) بطاقة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان "

غزة- وكالة الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عن إطلاق حملة (1000) بطاقة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تشمل الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار هنية إلى أن طواقم المجلس بدأت بتقديم هدية تضم المصحف الشريف وبطاقة تهنئة رمضان ومجلة إنجازات المجلس الأعلى للشباب والرياضة للعام 2022.

واضاف أن هذه الفعالية هي أول برنامج ضمن الفعاليات التي ينفذها المجلس على مدار الشهر الفضيل، والتي تهدف للتواصل مع الرياضيين والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم للقطاعات المجتمعية.