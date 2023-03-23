وزارة السياحة تبحث التعاون المشترك مع هيئة المعابر والحدود

غزة- وكالة الرأي

بحث وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة سبل التعاون المشترك مع مديرعام هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبوبطيحان.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية نظمها وكيل الوزارة وعدداً من المدراء العامون لمديرعام هيئة المعابر والحدود بحث خلالها بعض القضايا المشتركة مثل توثيق الإستلام للقطع الأثرية المضبوطة من الهيئة للسياحة، والتسهيلات الممكنة التي يمكن أن تقدمها الهيئة لرحلات السفر وأصحاب شركات السياحة في تنقلهم عبر المعبر بالتنسيق مع الوزارة.

من جانبه، أكد العميد أبو بطيحان أن هيئته ستبذل قصارى جهدها في التعاون مع وزارة السياحة بما يخدم المواطنين، منبهاً على أن العدد المحدد للهيئة من المسافرين عبر معبر رفح 400 مسافر يومياً وتعد الحالات الإنسانية تحدياً كبيراً يجعل من الصعوبة إدخال فئات أخرى ضمن العدد، لكنه سيعمل على التوازن قدر المستطاع.

وفي ختام الزيارة قدم الوكيل خلة نسخة من الدليل الأثري " غزة هاشم بوابة الشام" إلى العميد أبو بطيحان تعبيراً على تقديره لجهود الهيئة في خدمة المواطنين في قطاع غزة، والتواصل المستمر مع الوزارة بهذا الخصوص.