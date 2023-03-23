وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح المعرض العلمي بمدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الإفتاء يدعو لشد الرحال للأقصى طيلة الشهر الفضيل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعقد لقاء البيت المفتوح وتستمع لاحتياجات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تفتتح الحارة الملونة بحي بلوك "D" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تختتم دورة المهارات الإدارية والاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تبحث التعاون المشترك مع هيئة المعابر والحدود وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": "إطلاق حملة (1000) بطاقة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان " وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك في ورشة عمل حول الاعتبارات المناخية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تسعى لتطوير وحدة المراقبة لمواكبة التحول الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية وحدة شؤون القدس بالأوقاف تفتتح معرض معالم مقدسيّة
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية البشرية بالصحة تختتم دورة المهارات الإدارية والاشرافية

23 آذار / مارس 2023 01:07

التنمية البشرية بالصحة تختتم دورة المهارات الإدارية والاشرافية
التنمية البشرية بالصحة تختتم دورة المهارات الإدارية والاشرافية

غزة- وكالة الرأي

 اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، دورة المهارات الإدارية والإشرافية والتي استهدفت 21 متدرباً من رؤساء الأقسام وذوي المواقع الإشرافية العاملين بأقسام المستشفيات. 

وفي كلمته أشاد مدير دائرة التدريب ا. رأفت محيسن، بالجهود التي قدمها المدربين خلال الدورة، مؤكداً على ان هذا البرنامج من البرامج النوعية التي تقدمها الإدارة لتخريج قادة ومدربين ذوي كفاءة وهي امتداد للدورات الأخرى، لافتاً إلى أن الإدارة تدعم كافة برامج التدريب في القطاع الصحي وتلبي الاحتياجات التدريبية من خلال التدريب وبناء القدرات في سبيل تحقيق جودة العمل.

 وفي كلمتها أكدت د. جيهان حلس وهي إحدى المدربات في الدورة أن التدريب هو الخيار الاستراتيجي لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات التي تحدث في مجالات العمل.

وتابعت أن التدريب يقدم الكفاءات البشرية التي تحتاجها الوزارة لتحقيق أهدافها والعمل على تأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العمل، داعيةً المتدربين إلى الاستفادة من الخبرات والمعلومات وتطبيقها في مجال العمل.

  يُذكر أن برنامج المهارات الإدارية والإشرافية تضمن خمسة لقاءات بواقع 22 ساعة تدريبية وشمل العديد من المحاور التي تتعلق في الإدارة والقيادة وإدارة الوقت، إدارة الاجتماعات وفرق العمل، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مبادئ القيادة، مبادئ التخطيط.

وفي ختام الحفل تم الاحتفاء بتكريم مدربي الدورة كل من د. جيهان حلس، د. أيمن الصوص، أ. ماهر صالح ومنح شهادات لــ 21 متدربا في دورة المهارات الإدارية الاشرافية.

336809524_232565935839713_4660552933952830469_n 334749217_943170930361707_7477644441325623547_n التنمية البشرية بالصحة تختتم دورة المهارات الإدارية والاشرافية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟