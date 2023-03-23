التنمية البشرية بالصحة تختتم دورة المهارات الإدارية والاشرافية

غزة- وكالة الرأي

اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، دورة المهارات الإدارية والإشرافية والتي استهدفت 21 متدرباً من رؤساء الأقسام وذوي المواقع الإشرافية العاملين بأقسام المستشفيات.

وفي كلمته أشاد مدير دائرة التدريب ا. رأفت محيسن، بالجهود التي قدمها المدربين خلال الدورة، مؤكداً على ان هذا البرنامج من البرامج النوعية التي تقدمها الإدارة لتخريج قادة ومدربين ذوي كفاءة وهي امتداد للدورات الأخرى، لافتاً إلى أن الإدارة تدعم كافة برامج التدريب في القطاع الصحي وتلبي الاحتياجات التدريبية من خلال التدريب وبناء القدرات في سبيل تحقيق جودة العمل.

وفي كلمتها أكدت د. جيهان حلس وهي إحدى المدربات في الدورة أن التدريب هو الخيار الاستراتيجي لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات التي تحدث في مجالات العمل.

وتابعت أن التدريب يقدم الكفاءات البشرية التي تحتاجها الوزارة لتحقيق أهدافها والعمل على تأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العمل، داعيةً المتدربين إلى الاستفادة من الخبرات والمعلومات وتطبيقها في مجال العمل.

يُذكر أن برنامج المهارات الإدارية والإشرافية تضمن خمسة لقاءات بواقع 22 ساعة تدريبية وشمل العديد من المحاور التي تتعلق في الإدارة والقيادة وإدارة الوقت، إدارة الاجتماعات وفرق العمل، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مبادئ القيادة، مبادئ التخطيط.

وفي ختام الحفل تم الاحتفاء بتكريم مدربي الدورة كل من د. جيهان حلس، د. أيمن الصوص، أ. ماهر صالح ومنح شهادات لــ 21 متدربا في دورة المهارات الإدارية الاشرافية.