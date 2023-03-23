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تعليم خان يونس يفتتح المعرض العلمي بمدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين

23 آذار / مارس 2023 01:30

تعليم خان يونس يفتتح المعرض العلمي بمدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين
تعليم خان يونس يفتتح المعرض العلمي بمدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين

خانيونس- وكالة الرأي

افتتح أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم المعرض العلمي الفني الأول بمدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين، بحضور: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، ومديري المدارس، ووفد من مجلس أولياء أمور الطلبة.

واشتمل المعرض على العديد من الزوايا منها: شرح تجارب افتراضية من خلال السبورة الذكية، وزاوية الأعمال الفنية التي نفذها الطلاب خلال العام الدراسي، وزاوية التجارب العلمية.

وأبدى الحضور إعجابهم بزوايا المعرض وثمنوا جهود كل من أسهم في تنظيم وترتيب الزوايا، ومن أسهم في إنجاح الفعالية.

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