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بحضور وكيل وزارة الداخلية

الشرطة تفتتح مركز الرمال "العباس" بعد إعادة إعماره

23 آذار / مارس 2023 03:22

جانب من مراسم الافتتاح
جانب من مراسم الافتتاح

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت قيادة الشرطة، اليوم الخميس، مركز شرطة الرمال "العباس" غرب مدينة غزة بعد إعادة إعماره إثر قصفه من قبل الاحتلال سابقاً.

جاء ذلك، بحضور كلّ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعديه، والعميد محمد عزام مدير عام مديرية الشؤون المالية والإمداد، وعدد من مدراء الإدارات الشرطية وضباط وعناصر المركز.

وأجرى اللواء مصلح والوفد المرافق له جولة تفقدية في أقسام المركز وإداراته التخصصية، واطلع على نتائج عملية الإعمار التي تمت على مدى عام كامل.

وأكد اللواء مصلح أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار وفق خطة لإعادة تأهيل وتطوير المقار الأمنية والشرطية في قطاع غزة.

وقال اللواء مصلح : "قطعنا شوطاً كبيراً في عملية الإعمار التي تمت داخل مرافق الوزارة، ولا زلنا نواصل العمل لتطوير جميع مرافق الوزارة كي تتمكن من تقديم الخدمة للمواطفين بأفضل صورة".

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن مركز شرطة الرمال يُعد من مراكز الشرطة الرئيسية في قطاع غزة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في عملية البناء والتطوير.

من جانبه، أكد اللواء محمود صلاح أن إعادة افتتاح مركز شرطة الرمال بعد إعادة بنائه بشكل يتناسب مع الأعمال الوظيفية للشرطة والخدمة التي تليق بأبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال مدير عام الشرطة:" أن العمل في المركز سيكون أكثر تطوراً على صعيد تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، لافتاً إلى أن الشرطة ستواصل تقديم الخدمة الشرطية رغم صعوبة الظروف، وقلة الإمكانيات".

وتابع: "نعمل على تنمية وتطوير القدرات لدى كوادر المؤسسة الشرطية ومرافقها، وتحقيق إضافة نوعية في عملها".

من جانبه، قال مدير مركز شرطة الرمال المقدم طلعت جودة إن المركز يعد من المراكز الأساسية في محافظة غزة لما يتميز به من تواجد عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية في نطاق منطقة اختصاصه.

يشار أن مركز شرطة الرمال يُعد من أهم مراكز الشرطة في محافظة غزة، حيث يُقدم الخدمات لقرابة نصف مليون نسمة في منطقة اختصاصه.

وتعرض المركز للتدمير أكثر من مرة إثر استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان المتكرر على غزة في عامي 2008 و2012.

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