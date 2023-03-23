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مصلح: الداخلية مستمرة في البناء والتطوير لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

23 آذار / مارس 2023 04:00

وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح خلال استقبال اليوم الخميس في مركز شرطة الرمال
وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح خلال استقبال اليوم الخميس في مركز شرطة الرمال

غزة - وكالة الرأي:

أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار وفق خطة لإعادة تأهيل وتطوير المقار الأمنية والشرطية في قطاع غزة.

وخلال مراسم حفل افتتاح مركز شرطة الرمال "العباس" غرب مدينة غزة بعد إعادة إعماره إثر قصفه من قبل الاحتلال سابقاً، قال اللواء مصلح: "قطعنا شوطاً كبيراً في عملية الإعمار التي تمت داخل مرافق الوزارة، ولا زلنا نواصل العمل لتطوير جميع مرافق الوزارة كي تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل صورة".

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن مركز شرطة الرمال يُعد من مراكز الشرطة الرئيسية في قطاع غزة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في عملية البناء والتطوير.

افتتحت قيادة الشرطة، اليوم الخميس، مركز شرطة الرمال "العباس" غرب مدينة غزة بعد إعادة إعماره إثر قصفه من قبل الاحتلال سابقاً.

جاء ذلك، بحضور كلّ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعديه، والعميد محمد عزام مدير عام مديرية الشؤون المالية والإمداد، وعدد من مدراء الإدارات الشرطية وضباط وعناصر المركز.

وأجرى اللواء مصلح والوفد المرافق له جولة تفقدية في أقسام المركز وإداراته التخصصية، واطلع على نتائج عملية الإعمار التي تمت على مدى عام كامل.

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