وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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24 آذار / مارس 2023 09:01
غزة- وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 24.3.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين
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09:04" الطقس" ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة
09:01أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة
16:18معروف لـ"الرأي": الخطة الحكومية أدت لاستقرار الأسواق في رمضان
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