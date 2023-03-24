أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

09:08تعرف على خطيب مسجدك في الجمعة الأولى من رمضان

09:15أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

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