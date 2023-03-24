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أوقاف رفح تخرّج كوكبة من المشاركين لبرنامج تأهيل السند

24 آذار / مارس 2023 09:47

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غزة- وكالة الراي 
خرّجت مديرية أوقاف رفح كوكبة من الطلبة المشاركين في برنامج تأهيل السند، وذلك خلال حفل نظّمته في مسجد سعد بن معاذ بالمحافظة؛ بهدف نشر تعليم القراءات القرآنية.

بدوره، أوضح مدير المديرية أ. محمد أبو عامر أن قسم القرآن الكريم يبذل جهودًا كبيرة؛ من أجل تكثيف الدورات القرآنية، خاصة في شهر رمضان المبارك، منوهًا بأنها تهدف إلى تأهيل كوادر جديدة قادرة على التدريس، والارتقاء بمستوى أهل القرآن.

في السياق ذاته نفّذت المديرية أمسية قرآنية بالروايات المروية؛ بهدف تعزيز الجانب الإيماني والقرآني، ونشر علم القراءات القرآنية وأحكام التلاوة والتجويد، وتزكية نفوس المصلين، وبَعْث الهمة فيهم.
 

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