الزراعة تناقش تطوير خطتها الارشادية للعام الحالي

غزة- وكالة الرأي

عقدت الادارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة،اجتماعا هاما لدوائر الإرشاد في محافظات قطاع غزة، بحضور م. وائل ثابت مدير عام الارشاد وخدمات المزارعين، ومدراء الدوائر في المحافظات ومهندسو الارشاد في الوزارة.

ويأتي اللقاء بغرض تطوير الخطة الارشادية لعمل الإدارة ولمديريات الإرشاد في جميع المحافظات والخطة التشغيلية للعام الحالي، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في أقسام دوائر الارشاد وفق نماذج وتقارير أسبوعية وشهرية.

بدورة، دعا م.ثابت إلى ضرورة انجاز الخطة الإرشادية والتي من أهم اهدافها زيادة نسبة الوصول لكافة المزارعين وذلك للوصول الي إحصائيات أكثر دقة ومواكبة المعلومات والعمل على تطويرها، ونقل وتوصيل الرسالة الإرشادية والتعليمات من طاقم الوزارة الى المزارعين للحصول على غذاء صحي وأمن،مقدما شكره لكافة العاملين في دوائر الارشاد على جهدهم في العمل الإرشادي.

و شدد ثابت على ضرورة إنجاح خطة الارشاد المطورة والاهتمام بالمواضيع الهامة، والتي تحد من استهلاك المبيدات والاستخدام العشوائي لها واتباع ممارسات زراعية آمنة طول فترة الزراعة للحصول علي منتج صحي وأمن خالي من متبقيات المبيدات وذلك من خلال تشديد العمل في مديريات الإرشاد في المحافظات.

بدورهم، قدم مهندسو الإدارة العامة للإرشاد عرض توضيحي لتطوير الخطة الإرشادية وللنماذج المستخدمة في الارشاد والمتابعة، وترك المجال للمهندسين الحضور بالمناقشة وأبداء الرأي في الخطة المعروضة وذلك لتشاركية العمل والخروج بما هو مخطط له.

