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التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع مركز هولست الثقافي

24 آذار / مارس 2023 11:40

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غزة- وكالة الرأي
قام وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كلا من أ. أحمد العبادلة مدير دائرة المسنين في وزارة التنمية و أ. صلاح العمصي رئيس قسم الرعاية الداخلية بزيارة مركز هولست الثقافي , وكان في استقبال الوفد كل من أ. اسامه العلول مدير التنفيذي للمركز، وتم استعراض أنشطة الوزارة في مجال دعم كبار السن وتوفير خدمات تليق بهذه المرحلة العمرية، وبحث إمكانية تعزيز وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة لهم.

و تم الاتفاق على التعاون المشترك وتبادل الزيارات واستمرار اللقاءات بين الطرفين بهدف تجسيد التعاون المشترك بين الجانبين بما يضمن الارتقاء إلى تلبية احتياجات الأشخاص كبار السن.
 

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