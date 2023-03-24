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أوقاف رفح تنفذ دورة تدريبية لمشرفي التحفيظ

24 آذار / مارس 2023 11:54

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غزة- وكالة الرأي
نفّذت مديرية أوقاف رفح بالتعاون مع وحدة الأداء والتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في الوزارة دورة تدريبية بعنوان (فن حل المشكلات)، لمشرفي التحفيظ؛ بهدف الارتقاء بحلقات تحفيظ القرآن الكريم والحفظة، استمرت لمدة يومين، بواقع 6 ساعات تدريبية.
وأوضح أبو عامر أن الدورة تهدف إلى تطوير عمل حلقات التحفيظ، والارتقاء بآلية الحفظ، وتنمية شخصية الطلبة الملتحقين بالمراكز، منوهًا بأن الدورة تناولت عدة موضوعات، من ضمنها: فن حل المشكلات، وكيفية تجاوز العقبات.
في السياق ذاته كرّمت المديرية المشاركات في المجلس العلمي في السنة النبوية (شرح كتاب المائة النسائية)، والذي يشمل جميع أحكام النساء، واستهدف عددًا من طالبات العلم الشرعي.
 

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