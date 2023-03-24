الأوقاف تُنفذ مسابقة في حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم للمعاقين بصريًّا

غزة- وكالة الرأي

نفّذت الإدارة العامة للقرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسابقة في حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم خاصة بالمعاقين بصريًّا، بالتعاون مع جمعية (المعاقين بصريًّا)، بمشاركة 35 مشاركًا من طلبة مدرسة النور والأمل، ومنتسبي الجمعية.

بدوره ،أوضح مدير ديوان الحُفاظ أ. زياد أحمد أن تنفيذ المسابقة يأتي في إطار تعزيز تعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المحلي، ودعم شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، وهي شريحة المكفوفين.

يُذكر أن لجنة الاختبارات ضمّت كلًّا من أ. زياد أحمد رئيسًا، وعضوية رئيس قسم ديوان الحفاظ بدائرة التحفيظ- إناث أ. إنشراح عفانة.

