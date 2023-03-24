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في مهمتين منفصلتين وسط القطاع

"المكافحة" تضبط حبوباً مخدرة وتوقف مروجاً ومطلوبَين في الوسطى

24 آذار / مارس 2023 10:39

"المكافحة" تضبط حبوباً مخدرة وتوقف مروجاً ومطلوبَين

الوسطى – وكالة الرأي:

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى، مساء اليوم الجمعة، ضبطها كمية من الحبوب المخدرة وتوقيف مروجاً ومطلوبَين اثنين في مهمتين منفصلتين.

وقالت مكافحة المخدرات بالوسطى، في تصريح مقتضب، إنها تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين للمحكمة العسكرية على ذمة قضايا ترويج مخدرات: (ع. ف) و(ح. ح)، وذلك بعد تحريات ومتابعة دقيقة.

وأوضحت المكافحة أنها أحالت المذكورَين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

في سياق منفصل، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات -قسم دير البلح، 6 آلاف حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيشية لمنزل أحد المروجين.

وأوضحت المكافحة أنها، وبعد استصدار إذن تفتيش للمنزل، ألقت القبض على المدعو (م. ح) وبحوزته الكمية المذكورة، وذلك بمشاركة قوة من التدخل وحفظ النظام، والشرطة النسائية.

ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت المذكور والمضبوطات، وملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه، شدد مدير دائرة مكافحة المخدرات في محافظة الوسطى على جهودهم المستمرة في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة المروجين والتجار حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

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