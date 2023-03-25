وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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25 آذار / مارس 2023 09:30
غزة- وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 25.3.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين
09:37أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم
09:34انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار
09:30أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت
23:58كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
23:31وزارة الأسرى: تدهور خطير جداً طرأ على صحة الأسير وليد دقة
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