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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت

25 آذار / مارس 2023 09:30

زراعة
زراعة

غزة- وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 25.3.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

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