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منتخب السنغال يدمر موزمبيق بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا 2023

25 آذار / مارس 2023 09:52

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سحق منتخب السنغال، ضيفه منتخب موزمبيق، بنتيجة 5 - 1، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية عشرة والأخيرة، فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، والتى ستقام فى بداية العام المقبل. 

نجح المنتخب السنغالى فى إنهاء الشوط الأول من اللقاء، متفوقا برباعية نظيفة، سجلها كل من: يوسف سابالي، ساديو ماني، إليمان نداي و بولايي ديا، فى الدقائق 9، 15، 32 و 39 من زمن المباراة. 

وفى الشوط الثاني، قلص منتخب موزمبيق النتيجة بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 48، عن طريق اللاعب جيلدو فيلانكولوس. 

واختتم حبيب ديالو خماسية أسود التيرانجا فى الدقيقة 89 من زمن المباراة. 

وعزز منتخب السنغال صدارته للمجموعة الثانية عشرة، برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب موزمبيق عند 4 نقاط فى المركز الثاني. 

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