11765 مغادراً و13782 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19-24 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11765 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 13782 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11561 مواطناً و155 أجنبيًا، و49 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 13605 مواطنا، و125 أجنبيًا، و49 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات ممن كانوا يتلقون العلاج في الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.