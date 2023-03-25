"التعليم "تشرع بتنفيذ حملة للمدارس بعنوان شهر رمضان وأثره في تهذيب النفس

غزة- وكالة الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ حملة في المدارس بعنوان "شهر رمضان المبارك وأثره في تهذيب النفس" وتستمر حتى تاريخ ٧ إبريل المقبل.

وتهدف إلى تثقيف وتوعية وتعليم طلبة المدارس بأهمية شهر رمضان وفضائله، وآدابه، والصيام، والصلاة، والقيام، وقراءة القرآن، وزيارة الأرحام، وأخلاقيات وسلوكيات الإنسان المسلم، والقيم المستفادة من الشهر الفضيل، وأبرز الأحداث والفتوحات والانتصارات الإسلامية التي حدثت خلاله.

كما يجري الحديث عن كيفية استثمار الوقت في العبادة واكتساب الأجر، و استثمار الشهر الفضيل في الجد والدراسة والمذاكرة وطلب العلم.

ومن نشاطات وأساليب الحملة: تفعيل وتكثيف الأنشطة الدينية في المدارس، واستخدام الإذاعة المدرسية، واستضافة دعاه، وعقد ندوات، وتفعيل المنصات الاجتماعية.

يشار إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تُنفذه الوزارة في مدارس قطاع غزة.

