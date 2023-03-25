وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تشرع بتنفيذ حملة للمدارس بعنوان شهر رمضان وأثره في تهذيب النفس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ49 وكالة الرأي الفلسطينية 11765 مغادراً و13782 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2492) السبت 25/3/2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير وليد دقة يتعرض لجريمة مستمرة من قبل إدارة "سجن عسقلان" وكالة الرأي الفلسطينية إصابات واعتقالات خلال مواجهات ليلية في القدس وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية "الروبوت الكلب" يعمل حتى قبل أن ينطق الجنود وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التحقق من حالة حسابك على إنستجرام وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن أن تضيف أبل كاميرا إلى نسخ ساعاتها الذكية المستقبلية
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم

"التعليم "تشرع بتنفيذ حملة للمدارس بعنوان شهر رمضان وأثره في تهذيب النفس

25 آذار / مارس 2023 11:51

337404830_1796564237397514_4730764614937269273_n
337404830_1796564237397514_4730764614937269273_n

غزة- وكالة الرأي 
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ حملة في المدارس بعنوان "شهر رمضان المبارك وأثره في تهذيب النفس" وتستمر حتى تاريخ ٧ إبريل المقبل.

وتهدف إلى تثقيف وتوعية وتعليم طلبة المدارس بأهمية شهر رمضان وفضائله، وآدابه، والصيام، والصلاة، والقيام، وقراءة القرآن، وزيارة الأرحام، وأخلاقيات وسلوكيات الإنسان المسلم، والقيم المستفادة من الشهر الفضيل، وأبرز الأحداث والفتوحات والانتصارات الإسلامية التي حدثت خلاله.

كما يجري الحديث عن كيفية استثمار الوقت في العبادة واكتساب الأجر، و استثمار الشهر الفضيل في الجد والدراسة والمذاكرة وطلب العلم.

ومن نشاطات وأساليب الحملة: تفعيل وتكثيف الأنشطة الدينية في المدارس، واستخدام الإذاعة المدرسية، واستضافة دعاه، وعقد ندوات، وتفعيل المنصات الاجتماعية.

يشار إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تُنفذه الوزارة في مدارس قطاع غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟