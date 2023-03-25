"تعليم الشمال "يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات "التقنيات التربوية"

غزة- وكالة الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الطلبة الفائزين في عدة مسابقات معرفية وعلمية نظمّها قسم التقنيات التربوية بالمديرية.

وحضر حفل التكريم مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. أحمد أبو هربيد، وأ. موسى شهاب، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ورئيس قسم المكتبات بوزارة التعليم أ. عبد الخالق الفرا، بالإضافة إلى العاملين في قسم التقنيات.

وهنأ أ. صالحة الطلبة الفائزين، متمنياً لهم المزيد من التميز والنجاح.

وأوضح أ. صالحة أن مديرية التعليم ومن خلفها الوزارة تولي اهتماما كبيراً بالمسابقات التقنية والعلمية، لما لها من دور في تعزيز قدرات ومهارات الطلبة وتحفيزهم على التعلم والبحث والدراسة، مؤكداً أن المسابقات العلمية تُشعل فتيل المنافسة، ليس بين صفوف الطلبة أو بين المعلمين فحسب، بل وبين المجتمعات المدرسية ككل، وصولاً إلى نيل أوسمة التفوق.

من ناحيته، أشاد أ. الفرا بجهود قسم التقنيات التربوية في شمال غزة، لما يبذله من جهد في تنظيم وترتيب الأنشطة والفعاليات والمسابقات المختلفة، مهنأً الطلبة الفائزين، داعياً إياهم إلى المزيد من الجد والاجتهاد.

وتضمن الحفل تكريم الفائزين في مسابقة "تاج المعرفة 16" التي تنظمها وزارة التعليم، ومسابقتي "علماؤنا الصغار" لطلبة الصف الرابع الأساسي، و"علماء الغد" لطلبة الصف السابع الأساسي، وهما مسابقتين انفردت بهما المديرية على مستوى الوزارة.

كما تم تكريم لجان التحكيم من قسم الإشراف التربوي، والتي أشرفت على تحكيم تلك المسابقات.

