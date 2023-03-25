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مستشفى شهداء الأقصى يوضّح ملابسات وفاة الصحفية أبو هين

25 آذار / مارس 2023 05:55

مستشفى شهداء الاقصى
مستشفى شهداء الاقصى

غزة-الرأي:

غزة - وكالة الرأي:

أصدر مستشفى شهداء الأقصى، بيانًا توضيحيًا حول حول ملابسات وفاة الزميلة الصحفية "مرج الزهور أبوهين" والتي توفيت ظهر اليوم أثناء ولادتها.

 وقال المستشفى في بيانه الذي وصل "وكالة الرأي " نسخة منه: "وصلت المتوفاه "مرج الزهور" وهي حامل في الأسبوع ٣٤ إلى طوارئ الولادة في مستشفى شهداء الأقصى في حالة حرجة للغاية، وتعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم ٢٥٠/١٢٠ وتم الشروع في إجراءات الإنعاش وإنقاذ الحياة".

وأضاف: "تم إجراء عملية قيصرية عاجلة لانقاذ الجنين مع استمرار إجراءات الانعاش، ورغم بذل الطاقم الطبي غاية وسعه إلا أن قدر الله كان سابقا ولم تفلح إجراءات انقاذ الحياة". 

وتقدمت إدارة مستشفى شهداء الاقصى بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة أبو هين، سائلةً الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته. 

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