وزارة العمل تختتم فعاليات أسبوع الابتكار والإبداع لتعزيز العمل عن بعد

غزة - وكالة الرأي:

اختتمت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، بالتعاون مع نقابة المهندسين في محافظة خانيونس، فعاليات أسبوع الابتكار والإبداع في العمل عن بعد.

وقالت الإدارة العامة، إن الأسبوع الإرشادي شهد مشاركة شبابية وساعة تخطت 160 خريجا، حيث شمل الأسبوع الإرشادي على 3 محاضرات تدريبية، تم من خلالها الاستعانة بالعديد من خبراء العمل عن بعد، وخبراء التدريب الإلكتروني والتكنولوجي.

وترأس اليوم الختامي أ. ممتاز رمضان الأغا عضو المجلس الوطني للعمل عن بعد، حيث أشاد بدور وزارة العمل في تعزيز التوجه نحو العمل عن بعد، مقدما شكرهم لنقابة المهندسين على احتضان فعاليات الأسبوع الإرشادي.

وأكد على الدور الحكومي في تعزيز ثقافة العمل عن بعد، مشيرا إلى جملة من التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وأبرزها انتشار البطالة في قطاع غزة، مطالبا بتكاثف جميع الجهود من أجل إيجاد أسواق عمل جديدة لأبناء قطاع غزة.

وتضمن فعاليات اليوم الختامي للأسبوع الإرشادي لقاء تدريبيا للمدرب م. إبراهيم قويدر من حاضنة أعمال الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية (UCAS، وحاضنة الأعمال بالوكالة العربية للتدريب (ATA، بعنوان "أساسيات العمل عن بعد والسوق الجديد".

واختتم اليوم التدريبي بكلمة تحفيزية للوزير الأسبق أ. د. محمد رمضان الأغا، بعنوان "المهارات التقنية والناعمة اللازمة للعمل عن بعد"، تناول فيها عددا من العناوين المهمة "مفهوم التأثير، مفهوم القيادة، مفهوم التسويق، إعداد السيرة الذاتية، مهارات كتابة الخطة، صياغة الأفكار الإبداعية وترجمتها على أرض الواقع"، داعيا الشباب لاقتحام هذا السوق العالمي الكبير، من خلال امتلاك مهارات ضرورية للعمل في هذا المجال.

وأوضح منسق الأسبوع م. سفيان الأغا، إلى أنه سيتم تنفيذ فعاليات الأسبوع الإرشادي بجميع محافظات قطاع غزة، بهدف إكساب المهارات اللازم لأكبر عدد من الشباب والخريجين، والعمل على دمجهم في مجال العمل عن بعد.

وفي ختام اللقاء تم تكريم المدربين، وتوزيع الشهادات عليهم، حيث شهد الأسبوع الإرشادي مشاركة المدربين "م. أحمد محمد جعفر الأغا، وم. رمضان محمد رمضان الأغا، وم. إبراهيم قويدر، وم. هيا قاسم، وأ. علي سعدي الأغا، وأ. حازم ماضي".