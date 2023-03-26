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المرور: وفاة وإصابتان في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

26 آذار / مارس 2023 11:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الخميس، وفاة طفل وإصابة مواطنَيْن جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل سراج حمزة طافش 11 عام سكان الزيتون مسجد الشافعي، توفي متأثرًا بإصابته جراء دهسه من قبل شاحنة من نوع "ترك ونش".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (أ. د)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 6 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وإصابتان واحدة بجروح خطيرة، والأخرى بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 9 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

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