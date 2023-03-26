"هارون" تؤكد نجاح فعاليات يوم المرأة العالمي بنسبة كبيرة

غزة- وكالة الرأي

أكدت أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، أن وزارتها استطاعت إنجاز فعاليات الثامن من آذار- يوم المرأة العالمي بنسبة كبيرة، مثمنة جهود العاملين بالوزارة والمجتمع المدني والشركاء في إنجاح هذه الفعاليات.

جاء ذلك خلال استعراض هارون مع طاقم وزارتها، تقرير إنجاز مارس الجاري، وخاصة المتعلق بإحياء فعاليات يوم المرأة، مبينة أن الفعاليات والأنشطة المختلفة تنوعت ما بين ميدانية وإعلامية وأخرى توعوية.

وأشارت هارون إلى أن أبرز الفعاليات المركزية خلال الشهر الجاري، كان تتويج هدى النابلسي، والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، بجائزة امرأة فلسطين للعام 2023، كما تم تتويج بالجائزة "فلسطينيات متميزات" في مجالات عديدة تكريماً وتقديراً للمرأة الفلسطينية المُلْهِم .

وأكدت على مواصلة دور وزارتها في رعاية قضايا المرأة الفلسطينية والدعم والإسناد والدفاع عن حقوقها، مشددة على ضرورة تكاثف كل المؤسسات ومكونات المجتمع في تحقيق هذا الهدف السامي.

وتقديراً للجهود المبذولة وبمناسبة شهر رمضان، قدمت الوزارة معايدة رمزية لأعضاء المجلس الاستشاري وللعاملبن بالوزارة كافة.