"الشباب والثقافة" تطلق مسابقة الدوري الثقافي بين الجامعات

غزة – بسام العطار – وكالة الرأي:

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد منافسات مسابقة الدوري الثقافي بين طلبة الجامعات والكليات في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة أحمد محيسن، أن هذا الدوري الثقافي، يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية، مبيناً أن الهدف منه إحياء القضايا الوطنية من خلال هذه المسابقات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.

وبدأت منافسات المسابقة في مقر جامعة غزة، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، ورئيس جامعة عزة الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمود الحمضيات، وممثل المركز الثقافي الماليزي الأستاذ بشير الزهدي، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات والكليات والفرق المشاركة في المسابقة، ولفيف من طلبة الجامعة.

وأضاف محيسن لوكالة " الرأي" اليوم، أن 16 جامعة فلسطينية ستشارك في هذا النشاط، الذي يعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات، ويسهم في رفع المستوى الثقافي لدى والمعرفة والفكر المستنير بين الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الفنون والآداب بأشكالها المتنوعة.

ودعا محيسن الجميع الى المشاركة في مثل هذه المبادرات والنشاطات، لافتاً الى أن الهيئة لديها العديد من الأنشطة والبرامج والمشاريع الثقافية لهذا للعام 2023.

وبين أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تعمل دوماَ لتعزيز الدور المؤثر للأدوات الثقافية في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن البرنامج فرصة ذهبية لتعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات.

من جهته أوضح أبو وطفة أن لجنة المسابقة أعدت لائحة تفصيلية لمنافسات المسابقة ومراحلها المختلفة حظيت بموافقة كافة الجامعات والكليات المشاركة، لافتًا إلى أن (16) جامعة وكلية تشارك في المسابقة، وتم توزيعها من خلال إجراء قرعة إلى أربع مجموعات على أن تجرى منافسات كل مجموعة في مقر إحدى الجامعات المشترك في نفس المجموعة لمعرفة الفريق المتأهل إلى المرحلة الثانية.

من جانبه، رحب أبو جراد بوفد الهيئة والجامعات والكليات والفرق المتنافسة، مؤكدًا على أهمية المسابقة والأنشطة اللامنهجية في صقل شخصية الطلبة واكتشاف مواهبهم وتوسيع مخزونهم الثقافي والمعرفي.

وجاءت نتائج منافسات المجموعة الأولى على النحو التالي: فوز فريق كلية العودة الجامعية على فريق جامعة الأزهر، وفوز فريق جامعة الإسراء على فريق جامعة غزة، وتأهل عن المجموعة للمرحلة الثانية فريق كلية العودة الجامعية على فريق جامعة الإسراء.

وكانت الهيئة العامة للشباب والثقافة، عقدت في الثامن والعشرين من فبراير، اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن تحضيراتها لإطلاق مسابقة الدوري الثقافي بين الجامعات.