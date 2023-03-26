الأوقاف تُنفّذ رسالة علميّة بعنوان " استراتيجية بناء الدُّعاة في عصر جديد"

غزة - وكالة الرأي:

نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة محاضرةً علميّةً بعنوان: (استراتيجيّة بناء الدُّعاة في عصر جديد)، عبر تطبيق الزوم، استهدفت 100 من طلبة العلم الشرعيّ والدعاة داخل فلسطين وخارجها، بواقع ساعتين تدريسيّتين، ألقاها المفكّر القَطَريّ والخبير الاستراتيجيّ د. جاسم محمد سلطان.

وتضمّنت المحاضرة خمسة محاور، اشتمل المحور الأول على مفهوم التخطيط الاستراتيجيّ، والنظم وأهميته، وتطرّق الثاني إلى التفكير النقدي والتكوين العقلي، فيما تناول الثالث الأفكار في كل عصر والتعامل معها، بينما تناول الرابع الداعية بين أن يكون جزءًا من المشكلة أو جزءًا من الحل، أما الخامس فقد تطرق إلى فن التأثير والمسؤولية عن التأثير.

من جهته تقدّم مدير الدائرة العلمية أ. أحمد باسم أبو دلال بالشكر للمحاضر على ما قدّمه من علم نافع ومحاضرة قيّمة وشيّقة، واصلًا شُكْرَه لكل مَن شارك في هذه المحاضرة، التي تخلّلها مداخلات المشاركين، والإجابة على استفساراتهم.

بدورها أوضحت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة أن المحاضرة جاءت بالتواصل والتنسيق مع خبير استراتيجي، وهو صاحب مشروع إعداد القادة؛ لتواكب التقدم العلمي، لافتةً إلى أن الدائرة تسعى إلى تنويع الأنشطة العلمية الإلكترونية بشكل يلامس حاجة طلبة العلم والدعاة، وهذا التشبيك العلمي جاء على مستوى عالٍ بانتقاء علماء وخبراء أصحاب علم ورسوخ في المجالات العلمية المتنوعة من خارج فلسطين؛ ليدلل على أن غزة العزة هي منارة للأمة الإسلامية بالدفاع عن الأرض المقدسة ومحاربها ومنابرها بالسنان والبنان.