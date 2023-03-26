لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز شرطة خانيونس

غزة - وكالة الرأي:

زارت لجنة التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف بوزارة العدل مركز شرطة خانيونس وذلك استكمالاَ لزياراتها التفتيشية على المراكز في تطبيق لاختصاص وزارة العدل بالرقابة على حالة حقوق الإنسان والنزلاء في السجون والنظارات.

وقام بالزيارة كل من مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن ورئيس لجنة التفتيش أ. أشرف المغاري وأعضاء اللجنة كل من : أ. محمود البلعاوي وأ. عبد الله الدخاخني، وأ. رائد المصري، حيث كان بالاستقبال مدير مركز شرطة خانيونس المقدم محمد إسماعيل الدرباشي

واستمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات التي أبداها مدير المركز بالإضافة إلى الاستماع للنزلاء ومتابعة ملفاتهم والوقوف على أهم المشكلات التي يعانون منها.

وتم التطرق خلال الزيارة إلى ظروف المركز واحتياجاته اللوجستية والقانونية والعلاقة مع النيابة العامة والقضاء، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعاني منها النزلاء والصعوبات التي تواجه المركز في التعامل مع النزلاء والموقوفين.

وقامت اللجنة بتفقد ملفات وغرف النزلاء والاطلاع على أوضاعها، للوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التي يحتاجها المركز.

وفي ختام الزيارة خلصت اللجنة إلى إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها مدير المركزي والضباط والنزلاء بالخصوص، وذلك تمهيدا لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة في إطار مهام الوزارة بالخصوص، كما أرفقت اللجنة مجموعة من النتائج والتوصيات.

يذكر أن اللجنة تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من أجل الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية للنزلاء ورفع التقرير حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول.