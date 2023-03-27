بطولة النجوم الرمضانية تنطلق اليوم بالتعاون مع اتحاد كرة القدم

غزة- وكالة الرأي

تنطلق مساء اليوم الاثنين، بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي تقام برعاية المجلس الأعلى للرياضة، والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم.

ويشارك في البطولة (٢٦) فريقا تمثل جميع محافظات غزة وتضم نجوم كرة القدم في الأندية وتحمل الفرق أسماء المدن الفلسطينية، تبدأ المباريات في جميع الصالات الساعة الثامنة والنصف مساء، وفيما يلي المباريات التي ستقام غدا وأسماء لاعبي كل فريق:

صالة أبو يوسف النجار ( محافظتي رفح وخانيونس)

المباراة الأولى القدس * جنين

(فريق القدس) من محافظة رفح يتكون من النجوم محمد شريم محمد حجاج أنس الشخريت محمد النمس أحمد أبو كوش سمير النمس عطايا جربوع محمود أبو عيادة محمد القاضي بقيادة الكابتن نادر النمس.

(فريق جنين) من محافظة خانيونس يتكون من النجوم عبد الرحمن النبريص بلال شقورة أسامة البيطار احمد كلاب محمد أبو موسى بلال شعت علاء النبريص أحمد أبو شباب عمر أبو عبيدة بقيادة الكابتن حسن حنيدق

المباراة الثانية : اللد * الرملة الساعة 9:15 م

(فريق اللد) من محافظة رفح يتكون من النجوم محمود الجزار أحمد اللولحي شرف حسنين أحمد نصار ناصر أبو قرشين محمد أبو سبلة أحمد برهوم جمال جودة عبدالله قفة بقيادة الكابتن حسام الكرد.

(فريق الرملة) من محافظة خانيونس يتكون من هيثم فتيحة اياد النبريص خليل مطر عيد العكاوي تامر مكرم هيثم أبو عودة خالد النبريص صخر زعرب رأفت البردويل.

صالة سعد صايل ( محافظة غزة)



المباراة الأولى صفد * المجدل

(فريق صفد) من شرق غزة يتكون من النجوم خليل الشيخ عبدالله الكتناني أحمد حرارة موسى حرارة عمر العرعير علاء عطية مصطفى جندية محمد طلال جندية بقيادة الكابتن محمد السويركي.

(فريق المجدل) من شرق غزة يتكون من النجوم إسماعيل عبدو محمد فروانة أحمد الزق حسن مرزوق معتز شتيوي طلال جندية فضل قنيطة عمران الرفاتي احمد عودة بقيادة الكابتن صادق لولو.

المباراة الثانية غزة * الكرمل الساعة 9:15 م

(فريق غزة) من شرق غزة و يتكون من النجوم شعبان عفانة أحمد شلح أيمن شلح محمود عارضة عبد الله الكتناني محمد صيام محمد الغزاوي محمد الظاظا عبدالله أبو شمالة بقيادة الكابتن محمود عفانة.

(فريق الكرمل) من شرق غزة ويتكون من النجوم أحمد عليان يوسف شلدان وسيم فرج ربحي اشتيوي سامح عويضة سالم وادي محمد الجرجاوي محمد أبو العون محمد مريش بقيادة الكابتن محمد اشتيوي.

صالة النادي الأهلي الفلسطيني (محافظة الشمال)



المباراة الأولى قلقيلية * أريحا

(فريق قلقيلية) من محافظة شمال غزة ويتكون من النجوم ادهم خطاب امجد ابوعودة محمد نعيم عبيد كامل الترامسي اسماعيل ابوجراد عبدالله سحويل احمد المفتي احمد عفانة اسامة عيد بقيادة الكابتن محرز أبو عودة

(فريق أريحا) من محافظة شمال غزة ويتكون من النجوم محمد فتحي سالم نائل شاهين إبراهيم أبو المعزة عزالدين صيام محمد سلمان مدحت السيد محمد عبيد يوسف سالم حسام الحبل بقيادة الكابتن عبدالله عليان.

المباراة الثانية رام الله * الخضيرة الساعة 9:15 م

(فريق رام الله) من محافظة شمال غزة يتكون من النجوم محمد طافش محمد الملفوح يوسف داوود مصطفى حسب الله احمد سليمان محمد الترامسي ابراهيم الترامسي محمود ابوالنصر بقيادة الكابتن نهاد الملفوح.

(فريق الخضيرة) من محافظة شمال غزة ويتكون من النجوم إسماعيل علوان أحمد علوان فادي عساف بلال عساف نور الكرد حسن عبدالله يوسف عيسى وسام فرج مروان علوان بقيادة الكابتن علاء علوان.