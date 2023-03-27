الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين تفتتح بطولة الياسين الرمضانية

غزة- وكالة الرأي

افتتحت الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين البطولة الرمضانية "بطولة الياسين"، والتي تقام على مدار أيام شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الأستاذ عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي غزة الرياضي.

بحضور عماد التتري رئيس الجمعية، زياد أبو سمره عضو إدارة الجمعية، ومحمد أبو عيطة مدير دائرة التدريب والرياضة للجميع في المجلس الأعلى، ولفيف من الرياضيين القدامى.

وحصدت فرق خدمات الشاطئ، شباب جباليا، المشتل ثلاثة نقاط في جعبتها في مستهل مشوارهم في البطولة، عقب فوزهم توالياً على فرق جمعية الشبان المسيحية، قدامى التفاح، الزيتون.

واكتسح قدامى خدمات الشاطئ في المباراة الأولى نظيره جمعية الشبان المسيحية بثمانية أهداف مقابل هدف.

وسجل للشاطئ "حسن الصعيدي، علاء الحلبي، ابراهيم أبو حطب هدفين، حسن هتهت، زياد التلمس هدفين، رشاد أبو زيادة"، فيما سجل هدف الشبان المسيحية الوحيد "عيسى أنطون".

وفاز شباب جباليا بثلاثة أهدف مقابل هدف على فريق التفاح.

وسجل لجباليا "جهاد الحاج أحمد، سلمان أبو ناموس هدفين"، بينما سجل هدف التفاح الوحيد "علاء الكتناني".

وتغلب المشتل على الزيتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحرز ثلاثية المشتل "محمود الشقرة هدفين، وائل الداعور"، فيما سجل هدفي الزيتون "محي الغزاوي، شريف الدحدوح من ركلة جزاء".

وقاد المباريات تحكيمياً: "محمد الحسني، عبدالله أبو عشيبة".

ويشرف على البطولة لجنة مكونة من "زياد أبو سمره رئيساً، حسام الغرباوي إعلامياً، محمد أبو ريالة مصوراً، رجاء الحاج أحمد".

وستتواصل مباريات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع الاولى الصداقة والشاطئ، ويلتقي فلسطين مع اتحاد الشرطة في المباراة الثانية، ويقابل الزهراء نظيره بيت حانون الأهلي في المباراة الثالثة، على أن تبدأ جميع المباريات حسب الجدول الموزع على الأندية الساعة الثالثة عصراً على ملعب نادي غزة الرياضي المعشب بالسودانية.