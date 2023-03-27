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"هنية" يفتتح البطولة الرمضانية للمؤسسات والشركات

27 آذار / مارس 2023 11:20

"هنية" يفتتح البطولة الرمضانية للمؤسسات والشركات

غزة- وكالة الرأي
افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، البطولة الرمضانية للشركات والمؤسسات لخماسيات كرة القدم، بمحافظتي غزة والشمال، والتي تُقام على صالة نادي الصداقة الرياضي، ضمن برنامج البطولات والفعاليات الرمضانية التي يرعاها وينظمها المجلس خلال الشهر الفضيل.

وأُقيمت ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الأولى من البطولة، ففي اللقاء الأول الذي جمع فريقي المجموعة الأولى نجوم غزة وحلويات ساق الله حيث انتهى اللقاء بفوز فريق نجوم غزة بهدفٍ وحيد سجله محمود أبو ريالة.

ولنفس المجموعة أيضا جمع اللقاء الثاني فريقي حلويات الناجي وزينة الحياة لينتهي بالتعادل بهدفٍ لكل فريق، سجل لحلويات الناجي أحمد سعد ولزينة الحياة عبد الله الجدي.
 وفي نفس السياق أُجريت مباراةٍ واحدة للمجموعة الثانية بين فريقي شركة فضة وفريق الاتحاد العام للشباب حيث انتهى اللقاء بفوز الأخير برباعية سجلها محمد الديري في حين سجل الهدف الوحيد لشركة فضة محمد جربوع.

 ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة المنظمة والمشرفة على هذه البطولة مكونة من الكابتن محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع، وإياد الجيش وأحمد الخطيب وضياء بارود وخالد حجاج ودياب الحطاب.

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