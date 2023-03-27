الأوقاف تفتتح مسجد الرحمة بعد إعادة ترميمه

خانيونس- وكالة الرأي

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبدالهادي الأغا مسجد الرحمة، الذي أُعيد ترميمه بتبرّعٍ كريمٍ من أهل الخير، إضافةً إلى وَضْع حجر الأساس لبَدْء عملية إعادة بناء مسجد حمزة بن عبد المطلب في محافظة خان يونس، بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان، ومشاركة لفيف من أعضاء مجالس إدارة المساجد، وأهل المنطقة.

وخلالَ كلمةٍ له قال الأغا: "إنّ المساجد صنعت القادة الأبطال والشهداء العِظام الذين مهّدوا لنا الطريق، وأناروا لنا الدرب، وإنّ التعبئة الجهادية قبل عقود من الزمن رسمت الرؤية الواضحة، وأذلّت رقاب العدو، ليحقّق المسجد بذلك غايته، ويكتب رسالته بأن المساجد هي صانعة الرجال الذين لا تُلهيهم تجارةٌ و لا بيعٌ عن ذكر الله".

وأعرب الأغا عن سعادته بهذه اللحظات المباركة التي يرى فيها إعادة بناء مسجد حمزة في منطقة بني سهيلا، وافتتاح مسجدي فلسطين والرحمة بحُلّتهما الجديدة، منوهًا بأن الجيل الذي تربّى وتعلّم وتخرَّج في المساجد سيصل إلى ساحات المسجد الأقصى بإذن الله.

وأضاف "إننا نتجه نحو وجود المساجد الجامعة التي ترفع للخير والعلم والحق منارات، ويأتي هذا في إطار تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية في تحقيق هذا الهدف"، راجيًا من الله عز وجل أن تكون هذه المساجد منارات للعلم في فلسطين كلها.