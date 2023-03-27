"باتريوشكا غزاوية".. مبادرة لتدريب الأطفال على صنع ألعابهم

غزة- وكالة الرأي

افتتح مركز المودة الثقافي للتدريب والتطوير، المبادرة الثقافية "باتريوشكا غزاوية"، والتي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، وذلك ضمن مشروع المبادرات الثقافية لعام 2023.

وأوضحت منسقة المبادرة حنين خماش، أن المبادرة تستهدف الأطفال في منطقة حي النصر شمال شرقي محافظة رفح وهي منطقة زراعية ذات خصوصية بعيدة عن مركز المدينة، مشيرة إلى أن تلك الظروف تقف عائقًا أمام فرص تنمية الأبداع والخيال لدى الأطفال وصعوبة حصولهم على الألعاب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى صقل مواهب عدد من الأطفال في الفئة العمرية من 12-15 عام، والعمل على تنمية الحس الإبداعي ومهارات التواصل الفعال واستغلال وقت الفراغ لديهم، وإكسابهم مهارات استثمار الموارد المتاحة وإعادة تدويرها لصناعة الدمى وألعابهم بأنفسهم، مؤكدة أن المبادرة تشكل فرصة مميزة لأطفال المنطقة الموهوبين الذين يطمحون لعرض مواهبهم وتقديم أنفسهم للمجتمع.

ولفتت خماش إلى أن المبادرة تسعى إلى تشكيل مسرح متنقل للدمى التي صنعها الأطفال، وتنفيذ عروض مسرحية وألعاب شعبية هادفة لتعزيز القيم والمفاهيم الايجابية لدى الأطفال، وتعزيز التمسك بالتراث الفلسطيني الأصيل من خلال الاستعانة ببعض كبار السن الذين عايشوا عدة محطات تاريخية من حياة الشعب الفلسطيني.

وبينت أن المبادرة بدأت بتنفيذ تدريب مكثف لعدد من المبادرين المشاركين في المبادرة في موضوعات متعددة أهمها فن تصنيع الدمى، ومهارات التعامل مع الأطفال وحمايتهم، على أن يتم البدء بتدريب الأطفال خلال الأسبوع المقبل.