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بحر يهاتف النائب المقدسي محمد أبو طير مهنئاً بالإفراج عنه

27 آذار / مارس 2023 02:56

النائب المقدسي محمد أبو طير
النائب المقدسي محمد أبو طير

غزة - وكالة الرأي:

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، النائب المقدسي محمد أبو طير، مهنئاً بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اختطاف دام 20 شهرًا.

وأشاد د. بحر؛ بصمود وثبات النائب أبو طير وتضحياته؛ مؤكداً أن الاحتلال لن يفلح في عزل النواب عن أبناء شعبهم وقضيتهم، وأن كل محاولات الاحتلال بتغييبهم لن يكتب لها النجاح.  

وأكد د. بحر وقوف شعبنا الفلسطيني إلى جانب أهلنا المقدسيين وخاصة المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في معركتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، داعياً أبناء شعبنا لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وقال بحر: " إن رئاسة المجلس لا تدخرًا جهدًا من أجل فضح ممارسات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال منذ سنين "، موضحًا أن التشريعي يبذل جهودًا متواصلة على الصعيد البرلماني والدبلوماسي من أجل ضمان الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

واستمع د. بحر من النائب "أبو طير" لشرح مفصل عن واقع الأسرى داخل السجون، موضحًا أنهم يتمتعون بمعنويات عالية ويحدوهم الأمل بالخروج قريباً من سجون الاحتلال.

وقدم أبو طير شكره لرئيس المجلس التشريعي بالإنابة، على اتصاله وتواصله المستمر مع النواب الذين يحاول الاحتلال تغيبهم عن الساحة الفلسطينية.

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