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الزكاة بالأوقاف توزّع طرودًا غذائية وقسائم شرائية بقيمة 26,400 شيكل

27 آذار / مارس 2023 03:26

طرود غذائية
طرود غذائية

غزة-الرأي:

وزّعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية طرودًا غذائية وقسائم شرائية بقيمة 26,400 شيكل لـ 240 أسرة من محافظات قطاع غزة كافة، بتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة.

بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أن برنامج الأمن الغذائي يحظى باهتمام بالغ لدى إدارته؛ بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، منوهًا بأن الزكاة بالأوقاف تبذل جهودًا كبيرة؛ لتقديم يد العون والمساعدة لجميع الأسر المعوزة.

داعيًا أهل الخير والمقتدرين إلى المساهمة في دعم البرنامج الإغاثي، والوقوف بجانب الأسر الفقيرة، مشيدًا بجهود المؤسسات المانحة المبذولة في خدمة العباد.

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