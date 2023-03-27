زكاة الأوقاف توزّع مساعدات نقدية بقيمة 67,500 شيكل على الأسر الفقيرة

غزة-الرأي:

وزّعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساعدات مالية بقيمة 67,500 شيكل موزّعين على 400 أسرة من الأُسَر الأشدّ فقرًا على مستوى محافظات قطاع غزة، وبتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة، والتي تأتي ضمن جهودها في شهر الخير المبارك.

بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة من أجل تعزيز فرص حصول الأسر المتعففة على مساعدات مختلفة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل سوء الأحوال المعيشية أمام أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المؤسسات المانحة المبذولة في التخفيف من معاناة الأسَر المحتاجة.