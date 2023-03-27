"التوجيه السياسي" تُنظم سلسلة فعاليات في يوم الأرض

غزة- وكالة الراي

نظّمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني سلسلة من الفعاليات والانشطة في الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/أذار من كل عام، بعنوان "ثابتون على أرضنا" في جميع محافظات قطاع غزة.

وتضم الفعاليات لقاءات سياسية، ومحاضرات تثقيفية، وطوابير أركان، وجولات ميدانية، ووقفات وطنية، وفعاليات ميدانية يتخللها زراعة أشجار الزيتون، وكلمات تعبوية، ووقفات طلابية.

وشارك في تلك الفعاليات عددٌ من الشخصيات الحكومية والقيادية ونواب من المجلس التشريعي ومن والوجهاء والمخاتير والأعيان، حيث تستهدف منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وطلبة المدارس والنزلاء والمجتمع المحلي.

بدوره، أكد رئيس الهيئة اللواء د. محمد الجريسي إن " هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي لدى منتسبي وزارة الداخلية وكافة مكونات المجتمع حول ذكرى يوم الأرض.

وقال :" إن هذا اليوم يشكل معلماً بارزاً في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني باعتباره اليوم الذي أعلن فيه الفلسطينيون تمسكهم بأرض آبائهم وأجدادهم، وتشبثهم بهويتهم الوطنية والقومية وحقهم في الدفاع عن وجودهم رغم عمليات القتل والإرهاب والتنكيل التي كانت وما زالت تُمارس بحق الشعب الفلسطيني، بهدف إبعاده عن أرضه ووطنه.

وشدد الجريسي على أحقية الفلسطينيين بأرضهم التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي، وأن جميع أطياف الشعب الفلسطيني يصارع الاحتلال لكي يسترد أرضه.

جدير بالذكر ،أن أحداث هذا اليوم تعود إلى عام 1976م، بعد استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي عام 48، وقد عم إضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.

