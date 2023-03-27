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اليوم انطلاق بطولة النجوم الرمضانية

"اللجنة المنظمة للبطولة " تعلن عن جائزة أفضل لاعب في كل مباراة

27 آذار / مارس 2023 08:42

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غزة- وكالة الراي 
أعلن محمد أبو عيطة عضو اللجنة المنظمة لبطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم، أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة راعي ومنظم البطولة سيخصص جائزة أفضل لاعب في كل مباراة من مباريات البطولة التي ستنطلق اليوم في محافظات غزة.
وأوضح محمد أبو عيطة أن الهدف من الجائزة تشجيع التنافس وتقديم أداء مميز وأخلاق عالية، وتحفيز اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية.
وأكد أن المجلس الأعلى استكمل كافة الترتيبات لافتتاح مباريات البطولة وتشكيل اللجان المشرفة.
يذكر أن بطولة النجوم الرمضانية برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، ويشارك فيها (٢٦) فريقا تضم نجوم أندية محافظات غزة.
 

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