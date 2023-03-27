" السراج" يلتقي بمجموعة من طالبات مدرسة الهدى الثانوية

غزة- وكالة الراي

التقى رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع مجموعة من طالبات مدرسة الهدي الثانوية للبنات، وبحث معهم قضايا مختلفة منها تعزيز المشاركة المجتمعية، والتعاون في مجال التوعية، وتنمية وصقل مواهب الطلبة وإشراكهم في عملية صنع القرار.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في قاعة المجلس البلدي بالمقر الرئيس وسط المدينة، رئيسة قسم المبادرات والأنشطة المجتمعية في البلدية أمل الحاج أحمد، ومسؤولة الإعلام التربوي في المدرسة رجاء اللبان، ومنسقة الصحة المدرسية، نجوى سليمة، ومجموعة من طالبات المدرسة.

وناقش رئيس البلدية مع الطالبات قضايا تهم المدينة والمدار في المدينة، وسبل تعزيز مشاركة الطلبة في عملية فرز النفايات والتقليل منها، وكذلك المشاركة في المبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي في الحفاظ على نظافة المدينة.

واستمع رئيس البلدية خلال اللقاء لأهم احتياجات المدرسة في الجوانب التي تتعلق بخدمات البلدية لاسيما إصلاح الطرق المؤدية للمدرسة، وتعزيز النظافة، والمشاركة في المبادرات المختلفة التي تقوم بها البلدية.

وأكد أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية مع مختلف شرائح المجتمع لاسيما فئة الطلبة، وكذلك أهمية المشاركة في عملية تطوير المدينة والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز التوعية لدى المواطنين في الحفاظ على نظافة المدينة .

بدورها؛ شكرت رجاء اللبان وطالبات المدرسة، رئيس البلدية على دوره وجهوده في خدمة المدينة والاستماع لطالبات المدرسة، وأكدت أهمية التعاون مع بلدية غزة في مجال المشاركة المجتمعية، والحفاظ على نظافة المدينة.