النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2494) الثلاثاء 28/3/2023
أخبار فلسطينية
قيادي في حماس يهدد بتكرار معركة “سيف القدس” ضد إسرائيل
عصيان إداري في مرافق “أونروا” في غزة
رئيس وزراء فلسطين: أزمات إسرائيل الداخلية تنعكس دومًا بمزيد من الانتهاكات على الشعب الفلسطيني
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام رمضان المبارك
الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأربعاء 29 مارس
"الخارجية" تدين اقتحامات الأقصى وتعتبر تمديد أوقاتها تصعيداً خطيراً
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يعلن تعليق التشريعات لـ «خطته الانقلابية» على القضاء
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فقدت بوصلتها ولا تنظر للواقع
اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي يلغي دعوته للإضراب بعد تأجيل مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل
تقرير: عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون تأييدا للتعديلات القضائية
لتهدئة الشارع الإسرائيلي.. نتنياهو يعلن تجميد التعديلات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة
مشرع يميني إسرائيلي: وقف التعديلات القضائية سيكون خطأ
نتنياهو يقنع بن جفير بالموافقة على تجميد التشريعات القضائية لحين عودة الكنيست من العطلة
صحفية إسرائيلية تهاجم صفقة الحرس الوطني بين نتنياهو وبن غفير
الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل تطبيق التعديلات القضائية إلى الصيف المقبل
اخبار دولية
حملة في أمريكا لمنع تجسيد شخصية عميلة لجهاز “الموساد” تحارب الشر
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات الإثنين بين إسطنبول وتل أبيب
الإندبندنت: الخلاف في إسرائيل سيستمر لسنوات
أخبار عربية
الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون جمركي لتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 12 فلسطينيا إثر اعتداءات للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية- (فيديو)
الاحتلال يشدد إجراءات حصاره لليوم الثالث على نابلس ويغير في برنامج اقتحامات الأقصى
إصابة فلسطينيين واعتقال ثالث في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية- (فيديوهات)
55يوما على إضراب المعلمين.. معركة بيانات مزورة وتزايد حدة التحريض المجتمعي
دراما الصراع”.. “أم الياسمين” يروي قصة نابلس وثورة البراق.. “وميلاد الفجر” يحاكي “انتفاضة الأقصى”
إسرائيل تلاحق الرواية الفلسطينية بشكل ممنهج على مواقع التواصل.. و”فيسبوك” تعد “قائمة سوداء” لشخصيات شرق أوسطية
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يتابعون احتمال سقوط «أسوأ حكومة» إسرائيلية منذ 30 عاماً
الفلسطينيون يراقبون الأزمة في إسرائيل بانتظار «نصر غير مباشر»
الاهرام المصرية
استشهاد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابة برصاص الاحتلال
إصابة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال جنوب الضفة.. ومُستوطنون يُهاجمون سيارة تابعة لمُستشفى حكومي شمالًا
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على سكان بلدة "حوارة" الفلسطينية وقت الإفطار
إصابة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال جنوب الضفة.. ومستوطنون يهاجمون سيارة تابعة لمستشفى حكومي
الشروق المصرية
إصابة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال جنوب الضفة.. ومستوطنون يهاجمون سيارة تابعة لمستشفى حكومي
أشتية: أزمات إسرائيل الداخلية تنعكس دوما بمزيد من الانتهاكات على الشعب الفلسطيني
الغد الأردنية
توتر واحتقان في “الأقصى”.. والاحتلال يداهم منازل مقدسيين
الشرق القطرية
" خبراء سياسيون لـ الشرق: عودة المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يعتدون على شاب فلسطيني في القدس
الصحة تدين اعتداء المستوطنين على طواقمها في نابلس
دعوات للمشاركة الواسعة بفعاليات إحياء يوم الأرض
ست إصابات وإحراق شاحنة بهجوم للمستوطنين في حوّارة
"البرغوثي": تضييقات الاحتلال لن تثني شعبنا عن الزحف للأقصى والرباط فيه
القدس المحلية
أصيب خلال مجزرة نفذها الاحتلال.. استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في نابلس
الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة والقدس
مصرع طفل في حادث دعس غرب سلفيت
إصابة أحد ضباط "مكافحة المخدرات" بعيار ناري خلال مهمة في الخليل
قوة إسرائيلية خاصة تعتقل شابين شمال القدس
إصابة رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم بعدة طعنات أمام منزله
الحياة الجديدة
مستوطنون يهاجمون مركبة تابعة لمستشفى طولكرم الحكومي أثناء نقلها عينات مخبرية وأدوية
إصابات بالاختناق واحتجاز طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر
الاحتلال يعتقل شابين من كفر عقب شمال القدس المحتلة
مجلس الوزراء : سنقف عند مسؤولياتنا لضمان الحق بالتعليم
جريدة الأيام
إصابات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر واعتداءات مستوطنين في حوارة وعصيرة القبلية
أنصار اليمين المتطرّف يعتدون على سائق فلسطينيّ في القدس الغربية
نتنياهو يعلق مشروع القضاء إلى الشهر القادم والمعارضة ترحب بحذر
البيت الأبيض: أميركا لا تزال قلقة بشأن الوضع في إسرائيل
إسرائيل: منظمو الاحتجاجات يقررون مواصلة التظاهر رغم قرار نتنياهو
الاحتلال يعتقل شاباً من جنين بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار
الاحتلال يقتحم كفر عقب ويعتقل شابين
حمزة يوسف يفوز بالسباق لرئاسة الوزراء في أسكتلندا
وكالة صفا
جيش الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس
اعتقال شاب واقتحام جنين
بالفيديو "صفا" تكشف.. قوة إسرائيلية خاصة انتحلت صفة الصحافة لاعتقال والد شهيدين بأريحا
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخضر جنوبي بيت لحم
بالصور 50 ألفًا يقيمون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
نتائج الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله
"الشعبيّة": عدم صرف السلطة مخصّصات الشؤون تهرّب من المسؤولية
وكالة الرأي الفلسطينية
مركز: (إسرائيل) تمنع إدخال الأجهزة الطبية لعلاج مرضى غزة
محدث الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة والقدس
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
"البرغوثي": تضييقات الاحتلال لن توقف الزحف للأقصى والرباط فيه
6 إصابات واعتقال 4 مواطنين في حوارة جنوب نابلس
صور "المراقب العام" يستقبل شكاوى المواطنين بخانيونس
محدث 6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر
فلسطين اليوم
بالفيديو اشتباكات مُسلحة...قوات الاحتلال تقتحم "اليامون" بجنين وتعتقل أسيراً محرراً
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتأخذ قياسات أحد المنازل
بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار بالطيبة في الداخل المحتل
سما نيوز
بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلةالطفل الزلباني
إصابات بالاختناق واحتجاز طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر
مستوطنون يهاجمون مركبة تابعة لمستشفى طولكرم الحكومي
عرب 48
غليك يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى
أنصار اليمين المتطرّف يعتدون على سائق سيارة أجرة فلسطينيّ في القدس
وقفة تضامنية مع الأسير وليد دقة في غزة
وكالة وفا
منصور يبعث برسائل متطابقة لمسؤولين أمميين بشأ ...
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- 28 آذار (مارس)
- 2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 1994م وحدة كوماندوز إسرائيلية تغتال ستة من العناصر البارزة في خلايا "صقور فتح" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة.
- 1993م المقاومة الفلسطينية تشنّ ثلاث هجمات مسلحة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تؤدي إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.
- 1988م وقوع عملية ديمونة في صحراء النقب (المفاعل النووي في ديمونة).
- 1978م وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولد في صفد ودرس في كلية الطب بالجامعة الأمريكية.
- 1948م وصول ثلاثة عشر عربة مصفحة نصف مجنزرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصابات الهاغاناه، وذلك جزء من صفقة تشمل خمسين مصفحة. وبريطانيا لم تحرك ساكنا، وهي الدولة التي أعلنت أن مسؤولية الأمن في فلسطين مسئولتها حتى انسحاب آخر جندي بريطاني من البلاد في 15/5/1948.