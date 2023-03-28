النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2494)  الثلاثاء  28/3/2023

2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.

1948م وصول ثلاثة عشر عربة مصفحة نصف مجنزرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصابات الهاغاناه، وذلك جزء من صفقة تشمل خمسين مصفحة. وبريطانيا لم تحرك ساكنا، وهي الدولة التي أعلنت أن مسؤولية الأمن في فلسطين مسئولتها حتى انسحاب آخر جندي بريطاني من البلاد في 15/5/1948.