جمارك كرم أبو سالم بوزارة المالية تستقبل وفداً من وزارة الاقتصاد

رفح - وكالة الرأي:

استقبل مدير جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري بوزارة المالية محمد قريق ومدير دائرة الرقابة محمد البريم، وفدًا من وزارة الاقتصاد، للتنسيق في إجراءات عمل المعبر.

وضم الوفد مدير عام الإدارة العامة للتجارة والمعابر عبد الفتاح أبو موسى، ومدير مكتب الوزارة في المعبر أحمد مسلم.

ورحب قريق بالوفد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات والأجهزة العاملة بالمعبر، في إطار تجويد الخدمات المقدمة للجمهور، وتسريع إدخال البضائع لقطاع غزة.

وبحث الفريقان آليات التنسيق بين الوزارتين لتسريع إجراءات العمل وتخليص البضائع الواردة عبر المعبر.